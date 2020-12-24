الصناعة العسكرية السعودية: الترخيص لـ70 شركة محلية ودولية

كشف الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في تقرير اليوم الخميس أنها رخصت لعدد 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد تراخيص هذه الشركات بلغ 70 ترخيصا، وسيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.

وكشف الهيئة في تقريرها أن التراخيص التي منحتها في الربع الثالث شملت ست أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

كما كشف التقرير مستجدات عن أن توجه المملكة في توطين الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من انفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، سيتيح فرصا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.