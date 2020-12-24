وفاة نقيب صيادلة أسوان متأثرا بإصابته بكورونا

لفظ الدكتور محمود يوسف أحمد عبيد نقيب صيادلة أسوان، اليوم، أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان والمخصصة لعزل حالات الكورونا.

وكان عبيد، الذي يبلغ من العمر 56 عاما، والمقيم بشارع الصاغة بمدينة كوم أمبو، أصيب الأسبوع الماضي ودخل إلى مستشفى العزل بأسوان بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، وتدهورت حالته الصحية حتى فارق الحياة اليوم داخل مستشفى العزل.

وكان يشغل أمين صندوق نقابة الصيادلة بأسوان بعدها ترشح في الانتخابات الأخيرة على منصب النقيب وفاز فيها، وجرى الطعن على نتيجة الانتخابات ووقف النتيجة وفرض الحراسة عليه مع استمرار عمل المجلس السابق برئاسة الصيدلي محمد الفاتح لحين إجراء انتخابات جديدة.