شهد عام 2020 مجموعة من الحرائق واسعة النطاق حول العالم، التي أودت بأرواح الكثير من الأشخاص ووقوع العديد من الخسائر، وأخرى التهمت غابات؛ حيث وجهت أصابع الاتهام نحو التغيرات المناخية.

وتستعرض "الشروق" أبرز الحرائق التي شهدها عام 2020، وكان لها تأثير كبير على حياة العديد من الأشخاص.

• حرائق الغابات في أستراليا

استكملت حرائق الغابات في أستراليا مسيرتها مطلع عام 2020، وذلك بعد أن اندلعت في نهايات عام 2019 عقب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وشهور متواصلة من الجفاف الشديد، حيث سجلت حرائق أستراليا هذا العام أرقاما قياسية بين تاريخ الحرائق الموسمية للبلاد، والتي اجتاحت فيها الحرائق حوالي 10.7 مليون هكتار، ودمرت أكثر من 5900 بناية، ونفوق أكثر من مليار حيوان من الثدييات والطيور والزواحف المهددين بالانقراض، كما كشفت دراسة أعدها علماء من جامعات أسترالية، عن تأثر 3 مليارات حيوان نفقت أو نزحت أثناء موسم حرائق الغابات المدمر الذي اجتاح أستراليا بين عامي 2019 و2020.

• حريق ميناء عبدالله في الكويت

في 30 يونيو 2020، أعلنت وكالة "كونا" الرسمية عن هيئة الموانئ الكويتية، اندلاع حريق ضخم في ميناء عبدالله بمحافظة الأحمدي في الكويت؛ ما أسفر عن تدمير أكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ وأخشاب، حيث قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء في الكويت، الفريق خالد المكراد: "إن 9 مراكز إطفاء تعاملت مع الحريق الذي شب في قسيمة المخازن الموجودة بمنطقة ميناء عبدالله، والتي تقدر مساحتها بـ125 ألف متر مربع، وأكد أيضا عدم وقوع أي إصابات بشرية".

• حرائق الأمازون

اندلعت حرائق غابات الأمازون في يوليو 2020، حيث أعلن المعهد الفضائي الوطني في البرازيل أن حرائق الأمازون سجلت في يوليو 2020 عدد 6803 حرائق مقابل 5318 في الشهر نفسه من العام الماضي؛ ما يعني أن عدد حرائق غابات الأمازون ارتفعت بنسبة 28% في شهر يوليو 2020 بالمقارنة مع يوليو 2019، حيث يثير هذا الرقم قلق الباحثين لأن 2019 كانت سنة مدمرة للأمازون وشهدت تظاهرات احتجاجية في جميع أنحاء العالم للحفاظ علي أكبر غابة استوائية في العالم.

• انفجار خط الغاز على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

في 14 يوليو 2020، اندلع حريق هائل على طريق (مصر- الإسماعيلية الصحراوي)، وذلك بسبب كسر ماسورة مواد بترولية تحت الأرض أثناء أعمال الحفر قريبة من منطقة الهايكستب؛ ما أدى إلى حدوث كثافات مرورية للسيارات القادمة من السلام وصولا للعبور، وذلك لأكثر من 3 ساعات بسبب تغيير الاتجاهات للحفاظ على الأرواح، حيث تم الدفع أيضا بـ20 سيارة إطفاء لإخماده تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة والحماية المدنية بالإسماعيلية، لكن أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وحريق أحد معارض السيارات الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى الخسائر المادية للأشخاص المتواجدين في مكان الحادث لحظة الانفجار.

• انفجار مرفأ بيروت

شهد مرفأ بيروت انفجارا كبيرا يوم 4 أغسطس 2020، حيث انفجر 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، التي كانت مخزنة بشكل غير صحيح لسنوات عديدة، وذلك حسبما كشفت عنه الأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث أدى الأنفجار إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف بجروح، بالإضافة لتشريد 300 ألف شخص، من بينهم عدد كبير من السوريين الفارين من بلادهم بسبب النزاع، بالإضافة إلى تدمير أحياء بأكملها في العاصمة.

• حريق سوق الأعلاف في السعودية

اندلع حريق هائل في أكبر سوق للأعلاف في منطقة حفر الباطن بمحافظة رماح السعودية، في 4 أغسطس 2020، واستمر لعدة ساعات، حيث نجم عن الحريق تلفيات بأكثر من 20 شاحنة محملة جميعها بالأعلاف، وذلك لأن قوة الرياح التي شهدتها المحافظة في ذلك اليوم تسببت في سرعة انتشار الحريق؛ لذلك كانت جهود رجال الدفاع المدني كبيرة بعد أن قاموا بحصر الحريق في سوق الأعلاف حتى لا يصل إلى باقي الشاحنات المحملة بالمنتج، وأكد أيضا رجال الدفاع المدني بأنه لم يكن هناك أي خسائر في الأرواح.

• حريق سوق عجمان في الإمارات

اندلع حريق ضخم في السوق الشعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان في دولة الإمارات، يوم 5 أغسطس 2020، وأكد الدفاع المدني بعجمان أن هناك 4 مراكز تعاملت مع الحريق وهى الصناعية والمدينة والكورنيش، إلى جانب فرق إطفاء من مركز الإدارة العامة، حيث امتدت النيران إلى جميع محال السوق الشعبي.

• حريق ساحة محطة قطار الحرمين

في 6 أغسطس 2020، نشب حريق فى ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية فى المملكة العربية السعودية، حيث قام الدفاع المدني بمدينة جدة بإخماد الحريق في البركسات التابعة لمحطة قطار الحرمين بالسليمانية، دون تسجيل أي إصابات.

• حريق موقف السيارات بالكويت

في يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر، نشب حريق في مبنى تحت الإنشاء مخصص لمواقف السيارات بمنطقة الصباح الصحية؛ ما أدى إلى إصابة 55 رجل إطفاء بإجهاد حرارى، وذلك بسبب وصول درجات الحرارة إلى 322 درجة سيليزية، حيث قال رئيس قسم الإعلام والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة للإطفاء حينها: "أن العدد الكبير للإصابات بين الإطفائيين يعود إلى طبيعة موقع الحريق، الذي يعتبر مكانا شبه مغلق، بالإضافة إلى وجود بضائع مخزنة بطريقة خاطئة بجميع الاتجاهات، مما أعاق عملية مكافحة الحريق، وأدى إلى الاستعانة بقوات إطفاء الحرس الوطني للمشاركة في إخماد النيران".

• حريق محور صفط اللبن

نشب حريق هائل بأحد مخازن قطع غيار السيارات بجوار محور صفط اللبن في الجيزة، في 28 أكتوبر 2020؛ مما أدى إلى تعطيل حركة السيارات، حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء لإخماد النيران والسيطرة عليها لعدم امتدادها للمناطق المجاورة، وأكدت قوات الحماية المدنية عدم وقوع أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

• حريق مصنع البويات والتنر في العاشر من رمضان

نشب حريق هائل في أحد مصانع إنتاج البويات بمدينة العاشر من رمضان، في 1 ديسمبر 2020، حيث أدى وجود مادة "التنر" والمواد الكيميائية القابلة للاشتعال إلى حدوث انفجار وتصاعد ألسنة النيران على مساحة 300 متر، مما أسفر عن إصابة 17 عاملا ما بين اختناقات وحروق بسيطة من الدرجتين الأولى والثانية.

• حريق مستودع الألعاب النارية في روسيا

اعلنت وزارة الطوارئ الروسية يوم 6 ديسمبر، عن حدوث حريق في جناح تجاري للألعاب النارية، تبلغ مساحته 3.2 ألف متر مربع، مؤلف من طابقين في سوق "كلاسيك" بمدينة روستوف الروسية، حيث أظهر مقطع الفيديو انفجار المفرقعات والألعاب النارية في الهواء عقب اندلاع الحريق.

• حريق بميناء الإسكندرية

في 14 ديسمبر أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن اندلاع حريق بأحد المباني الخاصة بالمخزن القديم المخصص للبضائع العامة وذلك من باب 18 إلى باب 22 بالميناء، مما أدى إلى إخلاء المنطقة المجاورة للحريق، وذلك بعد تهالك المبنى وسقوط أجزاء من الطابقين الثالث والرابع أثناء مكافحة رجال الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة عليها، بينما لم يسفر الحريق عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو تأثر حركة الملاحة البحرية بالميناء.

• حريق سوق الحي العاشر بمدينة نصر

في 15 ديسمبر 2020، شهد الحي العاشر بمدينة نصر حريقا هائلا في منطقة السوق، وذلك بسبب إشعال أحد العمال للنيران بغرض التدفئة، لكن تمت السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية دون حدوث أي خسائر في الأرواح، بينما هناك عدد من الأشخاص أصيبوا بحالة من الاختناق البسيطة، بالإضافة إلى أنه دلت التحقيقات الأولية إلى أن الخسائر الأولية تقدر بحوالي 2 مليون جنيه.