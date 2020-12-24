سلطات الانتخابات في الإكوادور تؤكد عدم تأجيل الانتخابات في 2021

قالت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور، ديانا أتامينت، ورئيس المحكمة الانتخابية، أرتورو كابريرا ، في بيان مشترك نشرته صفحة المحكمة الانتخابية عبر تويتر، إنه لن يتم تأجيل مواعيد الانتخابات لعام 2021 وسط خلاف بين الهيئتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وجاء في البيان القصير: "من منظور المصلحة العليا للأمة، وهي استقرار الديمقراطية الإكوادورية، كرئيسين للمجلس الوطني الانتخابي وللمحكمة الانتخابية، نأخذ على عاتقنا الحاجة الملحة للتصديق على أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات العامة لعام 2021".



ويأتي البيان بعد أن طالبت ثمانية أحزاب سياسية من مختلف الطيف السياسي، بما في ذلك المرشحان البارزان وفقا لاستطلاعات الرأي، جييرمو لاسو من التيار المحافظ واليساري المتشدد الشعبوي أندريس أراوز، بعدم تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 فبراير.



وقال المجلس الانتخابي الوطني، إنه سيطلب من المحكمة الدستورية الفصل في نزاعها مع المحكمة الانتخابية بشأن تسجيل ترشيح وريث الملياردير ألفارو نوبوا.