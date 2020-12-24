تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5422 راكبا، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.



وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "دبي، وأبوظبي، واسطنبول، والشارقة، والخرطوم، وبيروت، وكازابلانكا، وتونس، وبغداد، ولارناكا، ولندن، ودوالا، باريس، وميلانو، وچنيف، وامستردام، وكوبنهاجن، وروما، وميونخ، ونيويورك، وأثينا، وچوبا، وفيينا، وفرانكفورت، والبحرين، وعمان، ونيروبي، وأديس أبابا، اربيل".



كما تسير 15 رحلة داخلية إلى كل من: "شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان"، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5422 راكبا.