50 مليون جنيه من البنك الأهلي وبنك مصر لتنفيذ المشروع ودعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي

تحت رعاية البنك المركزي المصري، أطلق برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر مشروعاً لزيادة إنتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم اقتصادياً واجتماعياً من خلال الاستغلال الأمثل للموارد من الأراضي والمياه، وتمكين المرأة وتثقيفها مالياً بقرى الصعيد.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع كلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على توفير مبلغ 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع في 40 قرية بالصعيد يستهدفها برنامج الأغذية العالمي لتعزيز منظومة التنمية الشاملة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

يستفيد من المشروع حوالي 100 ألف مواطن من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، ويحقق منافع مشتركة منها توحيد حيازة الأراضي الزراعية، إلى جانب تمكين المرأة بالصعيد اقتصادياً عن طريق جلسات توعوية وتثقيفية لتيسير حصولهن على التمويل في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي، بما يدعم استقلاليتهم ويُعزز دورهن في اتخاذ القرارات السليمة بشأن نفقات الأسرة.

يأتي المشروع ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتحقيق المستهدف من استراتيجية مصر 2030 في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بالقطاع الزراعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.