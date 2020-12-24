روسيا: تسجيل 76 وفاة جديدة بكورونا في موسكو وارتفاع الإجمالي لـ 10689

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10689 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 756 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة أكثر من 582 ألف شخص.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في وقت سابق، أن الوضع الوبائي في العاصمة صعب، مؤكدا أن السلطات لا تخطط لفرض قيود إضافية، لكنها لن تخفف القيود والقواعد القائمة.