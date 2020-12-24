قرار حكومي بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقـم ٢٦٥٩ لسنـة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته

ونص القرار على أن يعاد تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتن مية الاقتـصادية، وعضوية كل من:

أولا ً- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم:

١ -وزير القوى العاملة أو من ينيبه.

٢ -وزير المالية أو من ينيبه.

٣ -وزير التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

٤ -وزير قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

٥ -وزير التضامن الاجتماعى أو من ينيبه.

٦ -رئيس المجلس القومى للمرأة.

٧ -رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

٨ -رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

٩ -السيدة الدكتورة / حنان حسين رمضان نظير - أسـتاذ الاقتـصاد المـساعد

بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

١٠ -السيدة الدكتورة/ منى عبد السلام السعيد - أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.

١١ -السيدة/ منى عبد الحميد أحمد عامر - خبير اقتصادي.

١٢ -السيد الدكتور / عبد الحميد قطب السيد أحمـد - وكيـل أول وزارة القـوى

العاملة ورئيس اللجنة التشريعية بالوزارة سابقًا.

ثانيا ً- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.

ثالثا ً- ستة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصـصين والخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود وله أن يدعو ممثلاً مـن إحـدى الجهـات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة.

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