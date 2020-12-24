سنغافورة تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفًا و495 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الخميس - أن الحالات الجديدة جميعها وافدة من الخارج وتم وضعها قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة، بينما لم يتم تسجيل أي حالات مجتمعية جديدة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، اكتشاف حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا لفتاة سنغافورية تدرس في بريطانيا، وتعتبر بريطانيا هذه السلالة شديدة العدوى.

وبحسب الوزارة، لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 29 شخصا، توفي 15 مصابًا منهم لأسباب أخرى.