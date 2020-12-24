زعيم كاثوليكي من بيلاروس يعود للبلاد بعد منعه من الدخول 4 أشهر

قال رئيس أساقفة مينسك الكاثوليكي اليوم الخميس، إنه عاد إلى بيلاروس بعد حظر فرض عليه لمدة أربعة أشهر، حيث سعت قيادة بيلاروس لقمع احتجاجات شعبية.

كان رئيس الأساقفة تاديوس كوندروسيفيتش، قد تم منعه من دخول بيلاروس مرة أخرى، بعد أن قام برحلة إلى بولندا المجاورة في أغسطس ، حيث تفجرت احتجاجات ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المستمر في السلطة منذ فترة طويلة.

والكاثوليكية هي ثاني أكبر طائفة دينية في بيلاروس بعد الأرثوذكسية الشرقية. وتم السماح لرئيس الأساقفة بالعودة بعد أن التقى مبعوث الفاتيكان الرئيس لوكاشينكو الأسبوع الماضي في العاصمة مينسك.

وقال كوندروسيفيتش 74 عاما في بيان إنه "بعد أربعة أشهر تقريبا من الغياب القسري، وعدم القدرة على القيام بأعمال رعوية في بيلاروس، عدت أخيرا إلى الوطن".