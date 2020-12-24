 رئيس مكافحة كورونا: مصر أول من وضعت مضادات للتجلط في البروتوكول العلاجي - بوابة الشروق
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رئيس مكافحة كورونا: مصر أول من وضعت مضادات للتجلط في البروتوكول العلاجي

وزارة الصحة المصرية
وزارة الصحة المصرية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:54 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:54 م

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن التحدي الأول الذي واجهته اللجنة العلمية يتمثل في وضع بروتوكول لعلاج فيروس كورونا وفقًا لدليل علمي، والذي حقق نسب شفاء عالية.

وأضاف حسني، في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة، اليوم الخميس، أن مصر أول من وضعت مضادات للتجلط في البروتوكول العلاجي ضد كورونا، ليتبعها العالم بعد ذلك.

وتابع: «كنا نواجه تحديًا كل يوم لكننا كنا ننجح دائمًا لأن هدفنا كان واحدًا وهو صحة المصريين وليس الرد على المتشككين».

واستطرد: «عمرنا ما هتبقى راضيين عن اللي بنعمله، لأن رضاءنا الوحيد إن كل المصريين مايتصابوش واللي يتصاب يتعافى»، على حد تعبيره.


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