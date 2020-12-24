المكسيك وتشيلي أول دولتين في أمريكا اللاتينية تدشنان حملات تطعيم كورونا

أصبحت المكسيك وتشيلي أول دولتين في أمريكا اللاتينية تدشنان اليوم الخميس حملات لتطعيم سكانهما ضد فيروس كورونا.



وبثت المكسيك صباح اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي يومي للرئيس اندريس مانويل لوبيز أوبرادور مقطعا مصورا من مستشفى يظهر إعطاء أول لقاح مضاد لمرض كوفيد -19 في أمريكا اللاتينية.



وذكرت صحيفة "إل أونيفيرسال" المكسيكية أن كبيرة الممرضات في وحدة العناية المركزة في مستشفى روبن لينيرو في مكسيكو سيتي كانت أول امرأة مكسيكية تتلقى التطعيم.



وماريا إيرين راميريز من بين العاملين بمجال الصحة في الخطوط الأمامية الذين يعالجون مرضى كوفيد- 19. وقالت الممرضة 59 عاما التي تطوعت لتلقي اللقاح: "هذه أفضل هدية يمكن أن أحصل عليها في عام 2020. بالطبع نحن خائفون، لكن علينا الاستمرار... وأريد البقاء في خط المواجهة".



وبعد راميريز، تلقت زوليما ريكيلمي أول تطعيم في تشيلي. ونقلت صحيفة "لا تيرسيرا" عن ريكيلمي، التي تعمل في مستشفى ميتروبوليتانو في سانتياجو، قولها "فليتلق جميع الشعب التطعيم، واستمروا في تلقي التطعيم".



ووصلت الشحنة الأولى من اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك إلى المكسيك أمس الأربعاء من بلجيكا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن تقوم شركة فايزر بتوريد ما يقرب من 50 ألف جرعة إضافية إلى المكسيك الأسبوع القادم.



وبلغ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 34ر1 مليون فيما وصلت حالات الوفيات إلى 120 ألفا على الأقل.