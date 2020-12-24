اتحاد النقابات الألمانية يحذر من اضطرابات اجتماعية لتراجع الدخل بسبب كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر اتحاد النقابات الألمانية من اندلاع اضطرابات اجتماعية بسبب تراجع الدخل لدى كثيرين في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الاتحاد، راينر هوفمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العاصمة برلين: "كثير للغاية من الأشخاص صاروا أفقر في ظل الوباء- من خلال العمل بنظام الساعات المختصرة أيضا".

وأشار إلى أن تدني الأجور وخسائر الدخل المؤلمة وارتفاع تكاليف السكن دفعت الكثيرين في ألمانيا إلى وضع صعب.

وأضاف أن العمل بنظام الساعات المختصرة صار منتشرا على نطاق واسع في قطاعات بدخل محدود، في قطاع الفنادق والمطاعم مثلا.

وبحسب تقدير هوفمان، دخل كثير من الأشخاص من جوانب متعددة في أزمة مالية، وأشار إلى التطور في سوق السكن خلال الأعوام الماضية "الذي تسبب في زيادة الإيجارات بصورة كبيرة".

وقال رئيس الاتحاد: "توافر مسكن يمكن دفع إيجاره يعد إحدى القضايا الاجتماعية الكبرى في عصرنا. حتى الأشخاص الذين العاملين دخلوا في حالات فقر".