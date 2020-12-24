إندونيسيا تعيد 79 حاوية نفايات إلى دول متقدمة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الإندونيسية، إن بلاده سوف تعيد 79 حاوية مليئة بالنفايات الخطرة والسامة إلى بريطانيا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا.

وحددت الحكومة الإندونيسية هدف استكمال إعادة تصدير 79 حاوية، والتي تم التحقق من محتواها من النفايات من جانب الوكالات الحكومية بما في ذلك وزارة البيئة والغابات، بحلول نهاية يناير.

وقال نجوراه سواجايا، المدير العام للشؤون الأمريكية والأوروبية في الوزارة، في اجتماع افتراضي مع ممثلين عن سفارات الدول الأربع إن إندونيسيا لن تكون مكبا للنفايات الخطرة والسامة من البلدان الأخرى.

وأضاف في بيان صدر اليوم الخميس إن مثل هذه الشحنات تنتهك القانون الدولي.

وتشكل الحاويات الـ79 جزءا من إجمالي 107 حاويات احتجزتها الحكومة الإندونيسية بسبب ما وصفته بأنه محتوى خطر وسام من النفايات. ويجري التحقق من الحاويات الـ 28 المتبقية.

وفي العام الماضي، صادرت إندونيسيا مئات من حاويات الشحن المملوءة بالنفايات في أماكن مختلفة عبر الأرخبيل وأعادتها إلى بلدانها الأصلية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.