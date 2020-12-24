حصاد التعليم العالي 2020: 1766 براءة اختراع وتمويل 582 مشروعا بـ195 مليون جنيه

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا عن حصاد العام 2020.

وتضمن التقرير، فى مجال التكنولوجيات البازغة، احتلت مصر عالميًا المرتبة 11 في النشرِ العلمي في تحليةِ المياهِ الأولى إفريقيا، والمرتبةَ 25 فى النانو تكنولوجي، والثالثةَ إفريقيًا فى الزراعةِ الذكية.

وبلغ عدد براءات الاختراع 1766 براءة، بينهم 1140 براءة للمصريين، و626 براءة اختراع لغير المصريين.

تم تقديم 2183 طلبا إلى مكتب براءات الاختراع المصري عام 2019 للحصول على براءة الاختراع، منها 1027 طلبا للمصريين بنسبة 47.0%، 1156 للأجانب بنسبة 53.0%.

وذكر التقرير إصدار 10 براءات اختراع لحساب الجامعات للمرة الأولى في عام 2019، علما بأن إجمالي عدد البراءات المسجلة لحساب الجامعات المصرية في مكتب براءات الاختراع المصري في آخر عشر سنوات 2008-2018 لم يتجاوز 8 براءات، حيث كانت البراءات تسجل بأسماء الباحثين دون ذكر للجامعة.

ولفت إلى إصدار 20 براءة اختراع للمراكز البحثية، و120 براءة اختراع للأفراد، و550 براءة اختراع للشركات.

وأوضح التقرير الارتقاء بالدوريات والمجلات العلمية المصرية، وأنه تقدمت 3 مجلات علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت الدولي.

وارتفع عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرجة في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية.

وفي مجال نشر ثقافة العلوم والابتكار، تم التعاقد لتنفيذ 582 مشروعا بمجالات الطاقة والمياه والصحة والاتصالات والزراعة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والبيئة والصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز دور البحث العلمي في تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي بإجمالي تمويل 195 مليون جنيه مصري، وتنفيذ أكثر من 95% من مشروعات بحثية وتطبيقية في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بمنحة قيمتها 7.5 مليون يورو، وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية ببرج العرب وشلاتين.

وبلغ عدد الكليات والبرامج الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد حتى الآن 186 كلية وبرنامجًا بين اعتماد وتجديد اعتماد، منها: 11 كلية وبرنامجًا عام 2020، و56 عام 2019، و40 عام 2018، و48 عام 2017، و31 عام 2016.

• تطوير سياسات ونظم القبول

تم خلال السنوات الست الأخيرة تطوير نظام تنسيق قبول الطلاب ليكون أكثر كفاءة، وتحول إلى نظام إلكتروني وهو ما جعله ينجح في قبول الأعداد المتزايدة حتى بلغت أكثر من 800 ألف طالب في العام 2020-2021.

وأقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خطة لنظام تنسيق للقبول بالجامعات الخاصة شبيه بنظام الجامعات الحكومية، وجارِ العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير سياسات ونظم القبول بالتعليم العالي.