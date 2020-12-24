برلين: تراجع عدد المفقودين في ألمانيا وبينهم لاجئون قُصَّر دون مرافقين

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا، تراجع عدد المفقودين من اللاجئين القُصَّرْ دون مرافقين في البلاد مجددا هذا العام.

وأوضح أن عدد اللاجئين القُصَّر الذين جاءوا دون والديهم، وتم البحث عنهم في ألمانيا، بلغ في مطلع نوفمبر الماضي 1596 شخصا، مقابل حوالي 2100 قبل عام.

وبشكل عام، أوضح المكتب أنه تم تسجيل تراجع عدد المفقودين في ألمانيا حاليا عما كان عليه في نهاية عام 2019.

وبحسب بيانات المكتب، هناك 8610 أشخاص مسجلين على أنهم مفقودون في ألمانيا حتى مطلع نوفمبر الماضي.

وأوضح المكتب أن هناك نحو 1800 طفل ونحو 2800 مراهق بين المفقودين حاليا، فضلا عن القُصَّرْ الذين يغيبون بصفة دورية -أغلبهم من مرافق خاصة بالشباب- ثم يظهرون مجددا بعد فترة قصيرة.

وأضاف المكتب أن هذه الفئة تشمل أيضا القُصَّرْ الذين تم أخذهم عن خطأ من والديهم.

وبحسب خبرات الشرطة، يمكن استيضاح نصف حالات الأشخاص المفقودين خلال الأسبوع الأول من الاختفاء.

وجاء في إحصائية للشرطة أن نسبة الأشخاص الذين يظلون مفقودين لمدة أطول من عام تبلغ 3% فقط من إجمالي المفقودين.