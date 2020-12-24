أرجع الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أسباب مشكلة انخفاض أسعار البطاطس إلى أزمة كورونا وما أحدثته من تأثير على معدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية للتوسع في صادرات البطاطس خلال الفترة الأخيرة.

وقال القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء: «فتحنا أكثر من 22 سوقا للصادرات الزراعية هذا العام».

وأضاف أن هناك عملية تداول ومناقشات مستمرة حول مشكلة البطاطس، مؤكدًا أن الوزارة ستأخذ خطوات جادة في هذا الشأن.

ولفت إلى التنسيق المستمر مع الغرف التجارية والجهات المعنية بالتسويق والتجارة الداخلية، للتشجيع على عمليات التصنيع الزراعي، مضيفًا أن التجار يستطيعون تخزين كميات البطاطس الزائدة في الثلاجات لتكفي احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.