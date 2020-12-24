 كوريا الجنوبية توقع صفقات لشراء لقاحات كورونا من يانسن وفايزر - بوابة الشروق
الخميس 24 ديسمبر 2020 9:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية توقع صفقات لشراء لقاحات كورونا من يانسن وفايزر

سول - أ ش أ:
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 9:28 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 9:28 ص

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيون سيه -جيون، أن بلاده وقعت صفقات مع شركتي (يانسن) و(فايزر) للأدوية العالميتين؛ لشراء لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع خطة لبدء التطعيم في الربع الثاني من عام 2021.

وقال جيون -خلال اجتماع حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس- إنه بموجب العقود ستحصل البلاد على 6 ملايين جرعة من يانسن و 10 ملايين جرعة من فايزر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الحكومة في تقديم جرعات من لقاح (يانسن) في الربع الثاني من العام المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك