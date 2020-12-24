محكمة سويسرية تلغي قرار إيقاف السباح الصيني سون يانج

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أيدت المحكمة الاتحادية السويسرية استئناف السباح الصيني سون يانج ضد عقوبة إيقافه ثمان سنوات من قبل المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) فيما يتعلق بسقوطه في اختبارات الكشف عن المنشطات، بحسب ما ذكرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وذكرت وادا في بيانها "قرار المحكمة الاتحادية السويسرية يؤيد النزاع ضد رئيس لجنة المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي لكنه لا يعلق على جوهر هذه القضية".

كانت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أصدرت حكمها على السباح الصيني في نهاية فبراير الماضي بالإيقاف ثمانية أعوام ما يعني انتهاء حلمه في المشاركة بأكثر من دورة أولمبية وبطولة عالم تالية.

وجاء قرار كاس فيما يتعلق باختبار منشطات خضع له السباح الصيني في 2018 قبل أن يتم تدمير عينته بواسطة مطرقة.

ولم يصدر الاتحاد الدولي للسباحة عقوبة بحق يانج مما دفع وادا لتحويل القضية إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وشدد سون على أن القائمين على إجراء اختبارات المنشطات لم يكشفوا عن هويتهم بشكل واضح.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة لجنة كاس هو فرانكو فراتيني وزير الخارجية الإيطالي السابق الذي اشتبك مع صن خلال جلسة استماع.

ويحق للمحكمة الفيدرالية السويسرية أن تلغي أحكام كاس فقط في حال وجود جوانب فنية ، وليس فيما يتعلق بفحوى القضية نفسها، وبالتالي ستعود القضية مجددا إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي التي يتعين عليها تعيين رئيس جديد للجنة لإعادة نظر القضية.

ويأمل سون العودة للمشاركة في الفعاليات الكبرى وعلى رأسها أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأوضحت وادا "في حكم كاس ، اقتنعت وادا بشكل واضح بفحوى القضية" وادا تمكنت من إظهار وجود عدد من الجوانب في القرار الأصلي للاتحاد الدولي للسباحة غير صحيحة بموجب ميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية لاختبارات المنشطات والتحقيقات".

وأضاف البيان "وادا ستقوم بخطوات لتقديم نفسها بقوة مجددا عندما تعود القضية إلى لجنة كاس، والتي سيقودها رئيس جديد".

وختم البيان "في هذه المرحلة فإن وادا لم تتسلم حيثيات قرار المحكمة الاتحادية وبالتالي لا يمكنها أن تصدر المزيد من التعليقات".