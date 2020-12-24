أعلنت إدارة الدورة الثالثة عشر من بانوراما الفيلم الأوروبى التى تنطلق فى الفترة من 13 إلى 22 من شهر يناير المقبل عن تفاصيل برنامج البانوراما، التى من المقرر أن تحتفى بالمخرج البولندي "كريستوف كيشلوفسكي"، خلال هذه الدورة الذي يعتبر من كبار مخرجي السينما البولندية، وواحد من أهم المخرجين في العالم.

وتعرض البانوراما مجموعة من أهم أفلام "كيشلوفسكى" منها " فيلم قصير عن القتل" و "فيلم قصير عن الحب" و"ثلاثية الألوان" الأزرق - الأبيض- الأحمر التي ترمز إلى مبادئ الحرية، الإخاء، المساواة.

وسيعرض برنامج البانوراما فى هذه الدورة أكتر من ٤٥ فيلماً مقسمين لـ3 أقسام بالإضافة إلى القسم الخاص بالمخرج "كريستوف كيشلوفسكي"، وهما قسم "الأفلام الروائية الطويلة" ويعرض من خلاله عدد من الأفلام منها فيلم "داو. ناتاشا" وفيلم "الأمل" وفيلم "عَرَق" ، وقسم "الأفلام التسجلية" الذى سنشاهد خلاله عدد من الأفلام منها فيلم "سامدى الصغير" و"فتاة صغيرة" و"الشغب الأبيض" ، أما القسم الأخير وهو قسم "مخرجون صاعدون" سيتم عرض من خلاله فيلم "عائلة طبيعية تماماً" وفيلم "حياة جنونية" وفيلم "رحلة ليلية".

وتقام العروض هذا العام فى سينما "زاوية" بوسط القاهرة وسينما "جالكسى" بالمنيل التى استضافت البانوراما فى أوائل دوارتها، والمعهد "الثقافى الفرنسي" بالأسكندرية، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة البانوراما للوقاية من فيروس كوفيد 19، وستعلن "زاوية" على صفحتها على الفيسبوك عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة فى البانوراما.

وتفتح سينما زاوية باب التقديم لكارنيهات البانوراما يوم الأحد الموافق الثالث من يناير القادم على النحو التالي:

- بطاقة الصحفيين 100 جنيهًا.

- بطاقة الطلبة 200 جنيهًا.

- بطاقة العاملين بمجال السينما 250 جنيهًا.

وتتيح بطاقات البانوراما لحاملها حضور الحفلات الصباحية مجانًا في سينما زاوية وسينما جالكسي المنيل.

ومؤخراً تم الكشف عن البوستر الرسمى للدورة القادمة وهو من تصميم الفنانة "نورا على".

والمعروف أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني أسسته شركة أفلام مصر العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنظمه سينما زاوية، تعرض خلاله العديد من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة التي أنتجت حديثاً، ونالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.