رئيس الوزراء الإيطالي: الحوار مع المشير حفتر مفتوح دائما

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وجود قناة حوار مباشرة دائما مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال كونتي، في تصريحات له حول إطلاق سراح الصيادين الذين كانوا محتجزين في بنغازي، إنه استقبل حفتر عدة مرات في الماضي في مقر الحكومة بروما بقصر كيجي.

وأضاف كونتي: "لطالما كانت لدينا قناة للحوار، وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن الرهائن من خلال القيام بزيارة، استقللت الطائرة إلى هناك دون التفكير بالأمر"، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

وتابع كونتي: "فلنترك الجدل جانبًا، لم أقبل أي شرط سوى الذهاب إلى هناك ومشاهدة مرسوم التحرير موقعاً أمام عيني".