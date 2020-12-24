حزب العمال البريطاني المعارض يعلن تأييده للاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي

قال زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا كير ستارمر، اليوم الخميس، إن حزبه سيصوت لصالح الاتفاق التجاري لما بعد بريكست، والذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عندما يتم عرضه على البرلمان هذا الشهر.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي تليفزيوني، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وأوضح ستارمر أن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي هو اتفاق "هزيل" وليس ما وعدت به حكومة جونسون.



وقال ستارمر إن بريكست من دون اتفاق لم يكن خيارا.



ومن المقرر أن تتم دعوة البرلمان للانعقاد يوم 30 ديسمبر للتصويت على ما إذا كان سيوافق على الاتفاق التجاري لما بعد بريكست، وبتأييد حزب العمال، فمن المؤكد فعليا أن يتم تمريره.