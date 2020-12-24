 فيديو.. متحدث الوزراء: مستعدون دائما لإرسال طائراتنا لعودة العالقين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. متحدث الوزراء: مستعدون دائما لإرسال طائراتنا لعودة العالقين

المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
هديل هلال
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 2:02 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 2:02 ص

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تأخذ توصيات وزارة الصحة بعين الاعتبار وأولوية في القرارات المتخذة؛ للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن توصيات الصحة تحدد إجراءات مصر الوقائية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن اجتماع المجلس أمس لم يتطرق لوقف حركة الطيران، مشيرًا إلى التطرق للملف خلال اجتماع لجنة الأزمات الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الإغلاق الذي قامت به بعض الدول خلَّق مشكلة العالقين للمرة الثانية، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الأمر، عبر إعادة إحياء لجنة العالقين بوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، بدأت اتصالاتها لاحتواء المشكلة في بدايتها، مؤكدًا: «مستعدون دائمًا لإرسال طائراتنا لعودة العالقين كما حدث خلال الموجة الأولى لكورونا».

ونوه إلى أن قرار عودة العالقين يتعلق جزء منه بمصر، وجزء في يد الدولة الأخرى، متابعًا: «لو أغلقت المجال الجوي ولا تسمح بحركة طيران أو نزول طيران استثنائي فهذا يمنع التحرك بسهولة في الملف».

واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أمس برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.

وشدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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