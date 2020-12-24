الصحة الأوكرانية: إصابات كورونا في البلاد تتجاوز حاجز المليون حالة

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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل بلاده 11 ألفًا و490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات مليونا وألفا و132 إصابة.

وأضاف ستيبانوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس- أن الإصابات الجديدة تتضمن 488 طفلًا و445 عاملًا في مجال الصحة.

كما أوضح وزير الصحة، أن 223 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس في حين تماثل 15 ألفًا و775 شخصًا للشفاء.

وسجلت العاصمة كييف أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تليها منطقة زابوريزهيا، ثم أوديسا ومنطقة كييف ودونيتسك.