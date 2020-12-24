جهود مكثفة بالدقهلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

تقوم محافظة الدقهلية، بجهود مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتخفيض قوة العمل بالمصالح وإجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة، كما قامت صحة الدقهلية بتفقد أماكن توزيع المصل.

وأصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرار المحافظة رقم 667 لسنة 2020 تضمن بأن الأولوية في الحصول على الإجازة هم الموظفين الذين ثبت أصابتهم بفيروس كورونا، إذ يمنح كل مصاب إجازة حدها الأدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ عن الإصابة تزداد لحين شفاؤهم ووفقا للحالة الصحية لكل مصاب.

وأضاف المحافظ، في كتابه بمنح الموظف المخالط للمصاب بالفيروس إجازة استثنائية، وذلك طبقا لإجراءات التحقق من ذلك.

وفي ذات السياق، قام سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجولة بمدينتي ميت غمر والسنبلاوين، تفقد خلالها الأماكن المناسبة؛ لتقديم الخدمة والتي سيتم تجهيزها لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث تم المرور على بعض النوادي الرياضية وغيرها والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

كما أشار إلى أنه فور وصول اللقاح لمحافظة الدقهلية ستكون الأولوية في توزيعه للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي وكبار السن.

وقال محافظ الدقهلية أيمن مختار، إن قرار الإجازة تمنح للموظف المصاب بأمراض مزمنة: "الضغط، والقلب، والسكر، والكلى"، ووفقا لما هوثابت بالملف الوظيفي، وتمنح الإجازة أيضا الموظفة الحامل، والمرضعة، والتي ترعى أطفالا أقل من 12 عاما ويستثنى من حكم هذه المادة العاملين بالصحة والتأمين الصحي وجميع المستشفيات والإسعاف والتعليم وكذا المرافق والتي تشمل الكهرباء والمياة والصرف الصحي والغاز.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجوز الاستعانة بأى من العاملين الحاصلين على الاجازة الاستثنائية طبقا لاحتياجات العمل.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة التزام المواطنين والعاملين والمترددين على دور العبادة وجميع الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والخاصة بارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

وأكد المحافظ، على الالتزام بنسب الاشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، ووجه محافظ الدقهلية لكافة الأجهزة المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصة ويعمل به من تاريخ صدورة.

كما تضمن قرار المحافظ، حظر اقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على غلق دور المناسبات ودورات المياة الملحقة بدور العبادة وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وكذا غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات على المخالفين.