أعلنت وزارة المالية، ارتفاع إجمالي إيرادات الدولة عام 2019 / 2020، بنسبة 6ر3 % ليسجل 4ر975 مليار جنيه مقابل 9ر941 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، والإيرادات الضريبية زادت بنسبة 5ر0% لتحقق 6ر739 مليار جنيه مقابل 736 مليار جنيه.

وذكر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 7ر462 مليار جنيه خلال 2019/2020، أي ما يعادل 89ر7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر429 مليار جنيه ما يعادل 2ر8% من الناتج المحلي خلال 2018 / 2019.

وأوضح أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 7ر4% ليصل إلى 434ر1 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019 / 2020 مقارنة مع 369ر1 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق له 2018 / 2019.

ولفت إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5ر8% ليبلغ نحو 7ر288 مليار جنيه مقابل 266 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 7ر33% ليسجل 6ر191 مليار جنيه مقابل 3ر143 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفع ليحقق 8ر69 مليار جنيه مقابل 3ر62 مليار جنيه، فيما صعدت المصروفات على الفوائد إلى 4ر568 مليار جنيه مقابل 533 مليار جنيه، بينما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 2ر229 مليار جنيه مقابل 4ر287 مليار جنيه.