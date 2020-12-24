الأرصاد: شبورة مائية كثيفة واعتدال بحركة الرياح على معظم الأنحاء غدا

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدا الجمعة معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للدفئ على شمال الصعيد، فيما سيكون بارد ليلا على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إن هناك شبورة مائية كثيفة على معظم الأنحاء، باستثناء جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع اعتدال حركة الرياح على كافة الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فتسجل العظمى بالقاهرة 20 درجة للعظمى والصغرى 12 درجة، والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 20 للعظمى 14 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 للعظمى 15 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات، جنوب الصعيد 26 للعظمى 11 للصغرى.