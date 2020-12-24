وزير الصحة في جنوب إفريقيا يحث على مراجعة إجراءات مكافحة كورونا

حث وزير الصحة في جنوب إفريقيا على مراجعة التدابير الحالية لمكافحة وباء كورونا، ودعا إلى اتخاذ مزيد من التدابير للحد من تفشي الفيروس، وذلك بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن وزير الصحة زويلي مخيزي قوله في بيان في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن الفيروس يواصل الانتشار "بشكل كبير" وإن "معدل الانتشار أسرع بكثير من الموجة الأولى، وسوف نتجاوز ذروة الموجة الأولى في الأيام القادمة".

وسجلت البلاد 14046 حالة إصابة جديدة في يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 954 ألفا و258 حالة إصابة. وهذه هي أعلى قفزة في يوم واحد على الإطلاق، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جون هوبكنز.

وتم تسجيل 411 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25657 حالة وفاة منذ بداية الوباء في البلاد، وفقا لبيان وزير الصحة.

وقال مخيزي إن الحكومة سوف تقيم الوضع في الأقاليم وتحدد البؤر في هذه المناطق وتقدم توصيات بناء على نتائج ما يجب تنفيذه.