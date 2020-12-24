أوباي للتكنولوجيا تخطط للتوسع في شمال إفريقيا بعد النجاح في نيجيريا

تخطط "أوباي"، وهي شركة نيجيرية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أسستها شركة "أوبرا"، لتوسيع عمليات خدمة المدفوعات إلى شمال إفريقيا في أوائل العام المقبل، بعد أن أدت القيود المرتبطة بوباء كورونا إلى ارتفاع كبير في المعاملات عبر منصتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المدير الإداري للشركة، إنياباسي أكبان، قوله في مقابلة من لاجوس، إن حجم التسويات الشهرية على منصة أوباي نما إلى 4 أضعاف تقريبا إلى 1.4 مليار دولار في نوفمبر مقابل 363 مليون دولار في يناير، حيث سعى الناس للحصول على خدمات مدفوعات بديلة خلال عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا.

وقال أكبان، وهو أيضا ممثل الشركة: "نخطط للوصول إلى قيمة معاملات تبلغ نحو ملياري دولار بحلول نهاية هذا العام". وقال إن الشركة سوف تستفيد من شبكتها المكونة من 300 ألف وكيل غير متصل بالإنترنت لتعميق اعتماد خدمة المدفوعات الخاصة بها.

وقال أكبان إن الشركة تخطط الآن لدخول سوق شمال إفريقيا بعد نجاحها في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. "لقد بدأت العملية وسنرى كيف سوف يبدو الربع الأول".