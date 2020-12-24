 موسكو: الجيش السوري يزيل ألغام على مساحة 1.6 هكتار خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: الجيش السوري يزيل ألغام على مساحة 1.6 هكتار خلال الـ 24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:39 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:39 م

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين السوريين قاموا خلال الــ 24 ساعة الماضية بتطهير 1.6 هكتار من الألغام بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام.

 

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الخميس أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام على مساحة 1.6 هكتار في مدينة دوما بمحافظة دمشق وفي ومدينتي درعا وعثمان والنعيم بمحافظة درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

 

وأضاف البيان أنه لم يعد أحد من اللاجئين إلى الأراضي السورية سواء من لبنان أو الأردن خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى عدم عودة أي نازحين أيضا إلى داخل سوريا خلال الساعات الأخيرة.

 


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