وزير الخارجية يهنئ الفائزين بجوائز الصحافة العربية

هنأ سامح شكري وزير الخارجية، موقع "اليوم السابع" والقائمين عليه لحصوله على جائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، وذلك من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة في نادي دبي للصحافة.

وأكد شكري - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك التتويج يعكس المكانة المتميزة لموقع "اليوم السابع" كأحد أبرز المنصات الصحفية الإلكترونية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويُجسد مسيرة الموقع القائمة على الموضوعية والمسئولية في تناول كافة الأخبار والحرفية في التفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لاستمرار "اليوم السابع" في السعي الدؤوب نحو خدمة قضايا الوطن ونشر الوعي بين أبنائه من خلال رسالة صحفية وإعلامية جادة تقوم على حرية الكلمة ومصداقيتها.

وهنأ شكري الصحفيين المصريين الحائزين كذلك على جائزة الصحافة العربية في عدة فئات تتضمن الصحافة الاستقصائية، والسياسية، والرياضية، والثقافية، وفئة الشباب، وبما يعكس قيمة الكوادر الصحفية المصرية والمكانة المرموقة للصحافة المصرية ومؤسساتها بشكل عام.