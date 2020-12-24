قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من حق المواطن أن يشعر بالصعوبات الاقتصادية، معقبًا: «خلال الأيام الماضية وزير المالية في السعودية كان يتحدث عن الأعباء التى خلفتها كوورنا، واستوقنى مقولة: لولا رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% كانت ستواجهنى مشكلة مالية كبيرة».

وأضاف معيط، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء: «إذا لم نتدخل في الوقت المناسب، سيكون الإصلاح الاقتصادى صعب للغاية فيما بعد، فنحن خفضنا سعر الفائدة 4% وقت أزمة كورونا، أما تركيا فزادتها 15%، وأيضا العملة المصرية مستقرة بأدائنا الاقتصادى، وهذا الاستقرار لا يؤذي المواطن في أسعار السلع».

وتابع: «هناك الكثير من المشروعات القومية، تخلف فرص عمل، حتى يعثر المواطن على دخل يعيش منه، فالمقارنة ضرورية ولكن بمن حولنا، أيضا علينا أن نقارن أنفسنا بأوضاعنا منذ سنوات، كنا بنقف على طوابير السوق السوداء، والكهرباء كانت تقطع والغاز غير موجود، وكل ذلك تغير، وعلينا ألا نظلم الدولة، لأنها قامت به بقدراتنا».

واستطرد: «المجتمع قبل 2011، كان الجميع يتحدث عن الملايين الذين يعيشون في القبور، ويتحدثون عن سعر السلع وازديادها، فما نحن فيه، أفضل من أدائنا قبل 2011، وقتها كنت أعمل في الوزارة، وكنا نعلم أن محطات الكهرباء تتهالك، ولكن لم يكن معنا سيولة كافية، وبعد 2011 قمنا بحل المشكلة من جذورها بوجود فائض كهرباء».

ولفت إلى تدهور قطاع الصحة بسبب نقص الموارد المالية، وعدم الكفاءة في إدارة المنظومة، متابعًا: «كذلك نفس الوضع فى قطاع التعليم، عدد الطلاب كان 70 في الفصل الواحد، ولكن من الناحية الإقتصادية كانت تبدو جيدة، ولكن بالنسبة لتنمية البشر والتعليم والصحة، فهذا لم يحصل».

وواصل: «نستطيع أن نقوم بنمو ولكن بشريحة معينة، ولكنه لم يصل إلى التعليم والصحة والكهرباء وخدمات كثيرة، أما الآن، فالنمو وصل إلى كل هذه القطاعات، والبنية التحتية، والطرق والكبارى والأنفاق والغاز، وجاء هذا النمو من قطاعات الإنشاءات والبترول والسياحة والصادرات، وقبل كورونا حققنا 5.6% نمو، واستهدفنا 2020 تحقيق 6% نمو حقيقى».