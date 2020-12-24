 الليلة.. لينا شماميان في ضيافة أبلة فاهيتا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الليلة.. لينا شماميان في ضيافة أبلة فاهيتا


نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 5:30 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 5:30 م

تحل المطربة السورية لينا شماميان ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

تتحدث "لينا" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعمالها، ومواقف عديدة جمعتها بزملائها. كما تحل ديما رشيد خبيرة الأحجار الكريمة ومصممة المجوهرات ضيفة أيضا في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

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