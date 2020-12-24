 سفينة «الريس عروج» التركية تغادر أنطاليا قاصدة شرق المتوسط - بوابة الشروق
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سفينة «الريس عروج» التركية تغادر أنطاليا قاصدة شرق المتوسط

رويترز
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 7:19 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 7:19 ص

غادرت سفينة "الريس عروج" التركية للأبحاث ميناء أنطاليا قاصدة شرق المتوسط، لاستئناف أنشطة التنقيب فيها ترافقها سفينتا " أتامان" و"جنكيزخان" لحمايتها وإمدادها.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن السفينة التركية سبق وأن عادت إلى ميناء أنطاليا في 30 نوفمبر الماضي، بعد إتمامها دراسات المسح السيزمية ثنائية الأبعاد في حقل "دمره"، لإجراء أعمال الصيانة وتزويدها بالوقود، مشيرة ألى أن تركيا أطلقت إخطار "نافتكس" الذي يستمر لغاية 15 يونيو من العام المقبل.

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

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