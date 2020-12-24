مايا ساندو تؤدي اليمين الدستورية لرئاسة مولدوفا

أدت مايا ساندو اليمين الدستورية اليوم الخميس، لتولي رئاسة مولدوفا في كيشيناو، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام، حيث من المتوقع أن تبتعد ساندو عن مسار سلفها الموالي لروسيا.

وكان قد جرى انتخاب ساندو (48 عاما) الشهر الماضي بعد فوزها في انتخابات شهدت منافسة شديدة أمام الرئيس إيجور دودون، الذي سعى للحصول على مساعدة روسيا، بعدما اقتربت مولدوفا، إحدى أفقر الدول في أوروبا، من حافة الانهيار الاقتصادي.

وشغلت ساندو سابقا منصب رئيسة الوزراء لعدة أشهر خلال رئاسة دودون، قبل أن يتم الإطاحة بها في تصويت بحجب الثقة العام الماضي.

وعرضت تعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي كوسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وكان رئيس وزراء مولدوفا المقرب من روسيا إيون شيكو ، حليف دودون، قد أعلن أمس الأربعاء قبل تنصيب ساندو أنه سوف يستقيل من منصبه لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.