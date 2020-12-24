فوز 36 طالبا برئاسة اتحاد ونائب داخل 18 كلية بجامعة أسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد كليات جامعة أسوان اليوم الخميس، عن فوز 36 طالبًا برئاسة اتحاد ونائب الاتحاد داخل 18 كلية بجامعة أسوان، بعد الانتهاء من إجراءات انتخابات رئيس اتحاد الكليات من أمناء والأمناء المساعدين بكليات الجامعة التي بدأت في تمام التاسعة صباحا حتي الساعة الواحدة ظهرًا على مستوى 18 كلية ومعهد للتمريض مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقًا لخطة الجامعة خلال أعمال انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، أنه غدا الخميس، سيسدل الستار على الجولة الأخيرة من انتخابات اتحاد طلاب الجامعة وفقًا للجدول الزمني.