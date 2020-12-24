 العراق: غلق المرافق الاجتماعية أسبوعين من 7 مساء لـ6 صباحا لمواجهة سلالة كورونا الجديدة - بوابة الشروق
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العراق: غلق المرافق الاجتماعية أسبوعين من 7 مساء لـ6 صباحا لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 1:50 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 1:50 م

أعلنت الحكومة العراقية، غلق المرافق الاجتماعية كافة لمدة أسبوعين، ابتداءً من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.

 

وحسبما أوردت فضائية «bbc» العربية، اليوم الخميس، فإن هذا الإجراء جاء لمواجهة انتشار سلالة كورونا الجديدة.


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