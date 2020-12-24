العراق: غلق المرافق الاجتماعية أسبوعين من 7 مساء لـ6 صباحا لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

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أعلنت الحكومة العراقية، غلق المرافق الاجتماعية كافة لمدة أسبوعين، ابتداءً من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.
وحسبما أوردت فضائية «bbc» العربية، اليوم الخميس، فإن هذا الإجراء جاء لمواجهة انتشار سلالة كورونا الجديدة.