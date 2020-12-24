كشف الفنان محمد ثروت، عن السبب الحقيقي لمغادرته العرض الخاص لفيلمه ريما.

ونشر ثروت، عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "توضيح هام جدا، الناس اللي بتقولي انت مشيت ليه بدري من العرض الخاص لفيلم ريما، وماكملتش للأخر، أنا جالي تليفون بيقول إن حماتي جالها جلطة في المخ ونقلوها المستشفى ودخلت العناية المركزة وحالتها بين الحياة والموت".

وتابع: "أكيد حسيب اللي في إيدي كله وأطير أنا ومراتي عشان نروح المستشفى نطمن عليها ونبقى جنبها. بشكر كل الناس اللي اتصلت وسألت.. وبعتذر لكل الناس اللي شرفتني العرض الخاص وبشكرهم".

وأقيم مساء أمس الأربعاء، العرض الخاص لفيلم "ريما" بحضور أبطاله، ومن المقرر طرحه في السينمات بداية من اليوم الخميس.

الفيلم بطولة محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف منهم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

تدور الأحداث حول "طفلة" تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معاها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها.