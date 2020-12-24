تشهد مسارح القاهرة، غدا الجمعة، تقديم 5 عروض مسرحية، ضمن فعاليات اليوم السادس من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر دورة "الآباء"،والتي تستمر حتى الرابع من يناير المقبل، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل.

تبدأ الفعاليات في الساعة السادسة مساء غدا،بعرض مسرحية"الطريقة المضمونة للتخلص من البقع"على مسرح الطليعة ضمن عروض الفرق المستقلة والهواة المشاركة بالمهرجان،المسرحية من تأليف رشا عبد المنعم،وإخراج محمود مرسي.

ويعبر العمل عن كينونة المرأة وعواطفها وسعيها للاستقلال من خلال إمرأة مصدومة بخيانة زوجها وتقرر قتله والتخلص منه ليبقى في ذاكرتها مثل البقعة يصعب محوها.

وعلى مسرح العرائس بالعتبة، تعرض مسرحية "الأخوة كرامازوف" غد وبعد غد، ضمن عروض صندوق التنمية الثقافية المشاركة بالمهرجان، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي،وهى ملحمة أدبية تحكي أعماق النفوس البشرية على أختلاف أنواعها.

كما يعاد عرض مسرحية"كارمن"للمخرجة ريم حجاب في الساعة الثامنة من مساء غد على مسرح الهناجر بالأوبرا، ويشارك ضمن عروض مركز الهناجر للفنون المشاركة بالمهرجان.

وتدور أحداثها حول "كارمن"الغجرية الساحرة التى أحبت العريف "خوزيه" وأوقعته في حبها وسحرها، ولكن نتيجة لعدة أحداث يأمر بالقبض عليها وحبسها.

كما يعاد عرض مسرحية "اعترافات زوجية" للمخرج أحمد فؤاد" الساعة السادسة مساء غد على مسرح قاعة الغد،بينما يعرض غدا فقط على مسرح السلام مسرحية "أفراح القبة" للمخرج محمد بكر.