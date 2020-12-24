حصاد 2020: 40 مليار زيادة في موازنة التعليم العالي بنسبة 160% عن عام 2014

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا عن حصاد عام 2200.

وجاء في بند تطور موازنة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 65 مليار جنيه عام 2020-2021 بواقع 40 مليار جنيه زيادة مقارنة بعام 2014-2015 وبنسبة زيادة 160%.

كما زادت نسبة مخصصات البحث العلمى من الدخل القومى من 0.64%، 11.89 مليار جنيه عام 2014 لتصبح 0.74% من الدخل القومي 32.12 مليار جنيه.

وفي مجال الجودة والتنافسية، فإن التصنيف الدولى للجامعات تصنيف US NEWS العالمي فى 2020 تقدمت مصر 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم.

كما أصبحت في المركز الثالث عربيًا وفقًا لتصنيف "Us news" العالمي، لتقفز من المركز الـ51 في عام 2019 إلى المركز 42 في عام 2020، بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم.

شهد تصنيف "US NEWS" العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة بـ11 جامعة العام الماضى 2019 بزيادة 3 جامعات حكومية، وهي بني سويف وبنها والمنيا، وبذلك يكون هناك زيادة في تمثيل مصر هذا العام لتصل إلى 0.93% على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 0.88% العام الماضى، فضلا عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49% لتصل إلى 0.70% فى 4 سنوات 2014-2018.