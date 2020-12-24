رئيس وزراء تايلاند: وضع فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه

قال رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان- أوتشا، اليوم الخميس، إن السلطات لن تفرض إغلاقا على مستوى البلاد برغم عودة ظهور فيروس كورونا الذي ظهر للمرة للأولى في سوق للمأكولات البحرية.



وذكر برايوت أن الوضع يمكن السيطرة عليه، جاء ذلك في خطاب متلفز أعقب اجتماعا مع فريق العمل التايلاندي المعني بمكافحة فيروس كورونا.



وأوضح برايوت: "وزارة الصحة تؤكد لي أن الوضع يمكن التحكم به وأنه تحت السيطرة إذا تعاون الجميع".



وقررت الحكومة منح حكام الأقاليم سلطة فرض الإغلاق في المناطق الخاضعة لمسؤوليتهم.



وتم تصنيف بانكوك وأربع محافظات أخرى باعتبارها "خاضعة للرقابة"، وهذا ثاني أعلى مستوى، حيث تكون فيه المتاجر مفتوحة لفترات محدودة ولكن تم إلغاء الاحتفالات العامة بالعام الجديد.