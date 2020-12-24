الحكومة الألمانية تعتزم حماية علم البلاد من محتقري الديمقراطية

تعتزم الحكومة الألمانية حماية العلم الألماني من محتقري الديمقراطي وحماية رموز الديمقراطية من إساءة الاستخدام من قبل يمينيين شعبويين.

وقالت مونيكا جروترس، وزيرة الدولة لشؤون الثقافة في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يجب ألا نسمح بأن يحدث للعلم الألماني أي إساءة؛ لأنه يتم الاستيلاء على الألوان (الخاصة به) من قبل يزدرون كياننا الديمقراطي الحالي"، مؤكدة أنه يتعين على "الأغلبية الصامتة" عدم ترك الميدان "لأقلية صاخبة".

وأضافت جروترس: "ألوان الأسود والأحمر والذهبي (بالعلم الألماني) تعبر عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. لن نسمح لأي شخص يجعل هذه الألوان محل خلاف، وخاصة من قبل الشعبويين اليمينيين".

وتابعت: "الهجمات على الديمقراطية من قبل قوى راديكالية في مجتمعنا، لم تكن موجودة قبل بضعة أعوام، تجد، لحسن الحظ، بنية ديمقراطية صحية"، لكنها أشارت إلى أن هناك أيضًا هجمات غير مقيدة عبر الإنترنت تحت ستار إخفاء الهوية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه "من المهم بالنسبة لها أن نستمر في مواجهة هوات تاريخنا دون هوادة. لكن يجب ألا نضع الفخر ببلادنا أو حب وطننا في ألمانيا تحت ضغط تبرير".