دول نادي باريس تمدد فترة تعليق سداد أقساط الديون لإثيوبيا

أعلن نادي باريس للدول الدائنة في بيان اليوم الخميس موافقة الدول الأعضاء على تمديد فترة وقف سداد أقساط الديون لإثيوبيا حتى نهاية يونيو المقبل بدلا من مطلع يناير المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان النادي القول إن إثيوبيا "تعهدت بتخصيص الأموال المتوفرة من خلال هذه المبادرة لزيادة الإنفاق من أجل تخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا".

يذكر أن الدول الدائنة الكبرى كانت قد قررت في وقت سابق من العام الحالي إعفاء الدول الفقيرة من سداد أقساط الديون المستحقة لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية العام الحالي بهدف مساعدة هذه الدول في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الدول الدائنة في إطار مجموعة العشرين بعد ذلك على تمديد فترة الإعفاء ستة أشهر إضافية.