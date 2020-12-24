مصرع عنصرين إجراميين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

لقي إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، وضبط آخر خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالشرقية وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام ٣ عناصر إجرامية شديدة الخطورة هم: عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا"سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ، ومخدرات، والمحكوم عليه بالسجن 15 عاماً، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "مخدرات - حيازة سلاح ناري - مقاومة سلطات - قتل").

وعاطل مقيم بدائرة قسم ميت غمر بالدقهلية – (سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات"). و"عاطل" - مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإستخدامهم دراجات نارية للتنقل.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف وبتمشيط المنطقة تبين (مصرع العنصران الأول والثانى)، وأمكن ضبط (العنصر الثالث "مُصاباً بطلق ناري بالساق")، وأمكن ضبط (3 بنادق آلية، 14 خزينة، عدد من الطلقات، 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، أقراص مخدرة، ميزان، كمية من الأكياس وأدوات التغليف، 3 قطع أسلحة بيضاء، عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.