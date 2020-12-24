 السجن أكثر من 10 سنوات لزوجين روسيين أدينا بالتجسس لصالح لاتفيا - بوابة الشروق
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السجن أكثر من 10 سنوات لزوجين روسيين أدينا بالتجسس لصالح لاتفيا

د ب أ
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 4:43 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 4:43 م

أعلنت وكالة روسية للأمن القومي أن حُكما صدر على زوجين روسيين اليوم الخميس بالسجن لأكثر من عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح لاتفيا عضو الاتحاد الأوروبي.

 

وقال جهاز الأمن القومي الروسي في بيان إن الزوجة كان قد تم تجنيدها خلال رحلة إلى الخارج عام 2012، وأقنعت زوجها بالانضمام إليها في أنشطة تجسس عام 2015.

 

وكان الزوج يعمل في الفرع المحلي لوزارة الاقتصاد الروسية في منطقة كالينينجراد غربي روسيا، المتاخمة لبولندا وليتوانيا العضويين بالاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.

 

وأفاد البيان بأن محكمة في منطقة كالينينجراد أصدرت حكما بحق الزوجة بالسجن 13 سنة وآخر بحق الزوج بالسجن 12 سنة ونصف السنة بعد إدانتهما بالخيانة لنقل أسرار الدولة الروسية لحكومة لاتفيا.

 


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