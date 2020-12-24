السعودية: تسجل 500178 شخصا لأخذ لقاح كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية حتى اليوم الأربعاء، 500178 شخصا عبر تطبيق صحتي، يرغبون بأخذ اللقاح المعتمد ضد فيروس كورونا المستجد، منذ بدء إعلان الوزارة للتسجيل الثلاثاء الماضي.

وحثت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها اليوم الأربعاء، "المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس"، مجددة "تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذا لتوجيهات حكومة المملكة".

وأكدت الصحة السعودية "مأمونية اللقاح وفاعليته نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة".

وحدّدت وزارة الصحة "الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، ومن لديهم نقص في المناعة بالإضافة إلى من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة".

وأشارت إلى" أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاما، بالإضافة إلى بقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة.

وأوضحت وزارة الصحة " أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح".

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنه من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحي كورونا الروسي والصيني في 2021 إضافة إلى لقاحات كورونا الأخرى مثل لقاح فايزر وبيونتيك.

واوضح أن "المملكة تلقت ثلاث شحنات من لقاحات فايزر وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علما بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجانا بمن فيهم الوافدين".