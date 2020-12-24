متحدث الصحة: لا نعاني نقصا في العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي

مجاهد: لم نبدأ التطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني حتى الآن

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نسب إشغال أسرة العناية المركزة داخل مستشفيات العزل بسيطة، لافتًا إلى توافر 4600 سرير عناية مركزة، و200 جهاز تنفس صناعي.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن مصر لا تعاني نقصًا في الأسرة والأجهزة، مشيرًا إلى أن حالات كورونا خلال الموجة الثانية أكثر انتشارًا وأقل حدة، مقارنة بالموجة الأولى.

ولفت إلى عدم وجود دليل علمي على أن التغيير الجيني الذي رصدته المراكز البحثية البريطانية يؤثر على اللقاحات التي تعمل ضد فيروس كورونا، موضحًا أن جميع الفيروسات تتغير وتتحور مع مرور الوقت.

وأكد متحدث الصحة أن الوزارة لم تبدأ التطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني حتى الآن، قائلًا إنه تم سحب عينات عشوائية من الدفعة التي تلقتها مصر وتحليلها في المعامل التابعة للوزارة للتأكد من أمانها مليون في المئة.