 وزير الدفاع الماليزي: تغريم أصحاب العمل الذين ينتهكون قواعد مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الماليزي: تغريم أصحاب العمل الذين ينتهكون قواعد مكافحة كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:02 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:02 م

قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن ماليزيا سوف تبدأ في تغريم أصحاب العمل الذين لا يطبقون الأوامر التي تقضي بإجراء اختبار فيروس كورونا للعمال المهاجرين.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إن أصحاب العمل المخالفين سوف يمثلون أمام المحكمة ابتداء من الأول من يناير المقبل.

 

وأضاف الوزير أن تكلفة الاختبار يجب أن يتحملها أصحاب العمل.

 

ويذكر أنه تم إخضاع نحو 49 ألفا و 248 عامل لاختبار فيروس كورونا منذ إلزام أصحاب العمل بإجراء الاختبارات للعمال المهاجرين في الأول من ديسمبر الجاري.

 


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