 البر الرئيسي الصيني يسجل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 6 منها محلية - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 6 منها محلية

د ب أ
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 1:07 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 1:07 م

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن ستة من الإصابات الجديدة محلية، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 22 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86899 حالة، بينهم 315 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، ستة منهم في حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 81950، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وتم أمس رصد 19 إصابة بدون أعراض، ولا تصنف الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.


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