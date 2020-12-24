كشف أحمد الشيخ، لاعب بيراميدز، عن كواليس انتقاله للنادي قادمًا من الأهلي، كما استعاد ذكريات سنواته داخل الأهلي، مشددًا على أن رحيل السويسري رينيه فايلر، كان أحد أسباب رحيله عن الأهلي.

وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر1»: «بطولة إفريقيا هي أهم بطولة للجيل الحالي للأهلي وجماهيره ومجلس إدارته، والجماهير كانت تطالبنا بالفوز باللقب وتعاهدنا على تحقيق ذلك».

وعن مشواره مع النادي الأهلي، قال الشيخ: «قد يكون صادفني سوء توفيق في الأهلي خلال الفترة التي قضيتها مع الفريق، ولكني قضيت سنوات مميزة في الأهلي، في بدايتي واجهني سوء حظ كبير وبدأت أول موسم بإيقاف وأزمة مع الزمالك ووقتها كنت صغير السن وكل هذا أثر علي بشكل كبير».

وأضاف: «أحمد الله على الفترة التي قضيتها في الأهلي وطوال حياتي سأقول إن جماهير الأهلي لها فضل كبير على أحمد الشيخ، من الممكن أن أكون قصرت بعض الشيء سواء داخل الملعب أو خارجه، ولكن هذا أمر طبيعي يحدث مع أي لاعب يقابله سوء حظ، ولكنني كنت ملتزما تماما في التدريبات بشهادة الجميع».

وتابع: «لعبت 5 مواسم في الأهلي وكل موسم كنت أشارك في مباراتين أو 3 مباريات، ولم أشعر أنني لاعبا في الأهلي إلا بعد أن تولى رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق ومنحني فرصة كبيرة للمشاركة».

وأكد: «إذا كان فايلر استمر مع الأهلي كنت سأكمل مسيرتي مع الفريق، لأنه منحني ثقة كبيرة في نفسي وفي قدراتي الفنية».

وعن موسيماني قال: «لم أتدرب بالشكل الكافي معه لأقنعه بقدراتي ولم ألعب معه أي مباراة بشكل أساسي ووصلني أنني لن أكون ضمن تفكيره في الموسم المقبل، لكنه مدرب يلعب كرة قدم سهلة للغاية وأي لاعب يحب أن يكون معه في فريقه».

وتطرق لاعب بيراميدز للحديث عن انتمائه، حيث قال: «لا أخجل من الكشف عن انتمائي؛ فأي لاعب له انتماء ومن ينكر ذلك فهو كاذب، من صغري كنت أشجع الأهلي ولكن مع انتقال حسام وإبراهيم للزمالك شجعت الزمالك ولا أقول ذلك الآن لأنني لم أعد أشجع الزمالك منذ أن بدأت مسيرتي في كرة القدم».

وعن انتقاله لبيراميدز، قال الشيخ: «أمير توفيق أخبرني بعرض بيراميدز قبل نهائي إفريقيا وأن الأهلي يرحب بذلك ولكني لم أعرف بشأن الصفقة التبادلية مع محمد فاروق، وأخذت موافقة الأهلي وجلست للتفاوض مع مسؤولي بيراميدز وبعد الاتفاق على كافة الأمور توقفت الصفقة بسبب رفض موسيماني لضم فاروق».

وأتم: «بعد رفع اسمي من قائمة الأهلي وفي ظل ضيق الوقت أكملت انتقالي إلى بيراميدز».